Giresun spor haberi: Giresunspor Basın Sözcüsü Karademir: 'Giresunspor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz'

Süper Lig ekiplerinden Giresun spor'un basın sözcümüz Ferhat Karademir, 2 milyon insanın ortak paydası olan Giresun spor'un siyaset üstü bir kurum olduğunu bildirdi.

Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun spor'un sezon açılışında Çaykur Rize spor ile oynadığı müsabakada tribünlerden yükselen bazı tezahüratların, Giresun spor yönetimi olarak kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.

Giresun spor'un yeşil sahadaki mücadelesine siyaset bulaştırılmasına müsaade etmeyeceklerine vurgu yapan Karademir, açıklamasında şunları aktardı:

"Giresun spor olarak bizler tüm mücadelemizi sahada vermekteyiz. Uzun yıllar mücadelesini verdiğimiz Süper Lig hasretine son vermenin ardından, kalıcı olabilmek için her türlü çaba ve gayreti gösterdiğimiz bu dönemlerde Giresun spor üzerinden yapılan bir takım tartışma ve olumsuz tavırları yönetim kurulu olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler Giresun spor'un menfaat ve çıkarları için saha içi ve saha dışında tüm mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bundan başta taraftarlarımız olmak üzere hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ancak siyaset ve siyasetçiler üzerinden birtakım olumsuzlukları tribünden dile getirilmesini doğru bir tutum olmadığını düşünüyor ve spor kamuoyunda bu tarz davranışların yanlış anlaşılabileceği kaygısını taşıyoruz. Giresunspor'umuzu bu tür siyasi çekişmeler ve tartışmaların dışında tutmak için hassasiyet gösterdiğimizin tüm kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesini istiyoruz. Giresunspor, siyasal kimliği ne olursa olsun dünya üzerinde yaşayan 2 milyon Giresunlu'nun ortak değeri ve gurur kaynağıdır. Yeşil-beyazlı takımımızın top koşturduğu yeşil sahalar siyaset meydanı değil, başarı için ter dökülen meydandır. Giresunspor'umuza zarar verilmemesi ve siyaset malzemesi yapılmaması adına bunun böyle bilinmesini isteriz."