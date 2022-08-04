Giresun spor: Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı Giresun bölgesinden gelen habere göre Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu. Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlamıştır. Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - GİRESUN İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Samsunspor Spor Haberler

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