Giresun spor: Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı - Haberler

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Giresun spor: Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı

Giresun spor: Giresunspor, Vukan Savicevic ile anlaştı

Giresun bölgesinden gelen habere göre Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Giresunspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Vukan Savicevic ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile anlaşma sağlamıştır. Vukan Savicevic'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Samsunspor Spor Haberler

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