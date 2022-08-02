Giresun spor: Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti - Haberler

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Giresun spor: Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti

Giresun spor: Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı transfer etti

Giresun haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı futbolcu Robert Mejia'yı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mejia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Robert Mejia'ya 'Giresunspor'umuza hoş geldin.' diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

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