Giresun haberleri | Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çoğu oyuncumuzla anlaşamadık

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Çoğunlukla genç oyunculara yöneldik. Türk oyunculara biraz daha ağırlık verdik" dedi.

GZT Giresunspor, Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap programını tamamladı. Kampın son günü yapılan antrenmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 25 gürnlük kamp dönemini dolo dolu geçirdiklerini dile getiren Hakan Keleş, "Hazırlık maçlarında eksikliklerimizi gördük, oyuncularımızın fiziksel ve taktiksel olarak hazırlamaya çalıştık. Dediğim gibi ama eksikliklerimiz var. Şehrimize döndükten sonra orada hazırlıklarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Hakan Keleş, geztiğimiz sezon uzun yıllar sonra çıkmak istedikliri Süper Lig'de yer aldıklarını ve kalıcı olduklarını ifade ederek, "Bu sene de bir üst hedefimiz üstlere doğru biraz daha çıkmak, taraftarın desteği ile tabii ki. Deplasman yasağı da kalktı, bizim de İstanbul'da inanılmaz bir seyirci desteğimiz var öyle düşünüyorum. Bizi destekleyeceklerdir. Onlarla beraber önümüzdeki sene de çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bizi desteklesinler, bize güvensinler" diye konuştu.