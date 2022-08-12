Giresun haberleri! Galatasaray, Giresunspor maçına hazır Giresun haberi... Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Spor AA / Emrah Oktay Giresunspor Galatasaray Futbol Spor Haberler

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