Giresun haber! Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları
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Giresun haberine göre Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı futbolcular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
AA / Emrah Oktay - Spor