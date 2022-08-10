Haber : Giresun haber! Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haber! Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları

 - Güncelleme:
Giresun haber! Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları

Giresun haberine göre Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı futbolcular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Giresunspor Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title