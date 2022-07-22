Giresun haberi... Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun haberi... Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı

AA - Gültekin Yetgin - Spor
 - Güncelleme:
Giresun haberi... Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı

Giresun haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki etap olarak gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampının gerçekleştirilen antrenmanla son bulduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, 2 günlük iznin ardından Giresunspor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title