Giresun haberi... Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı Giresun haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki etap olarak gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampının gerçekleştirilen antrenmanla son bulduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin, 2 günlük iznin ardından Giresunspor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi. AA / Gültekin Yetgin - Spor Giresunspor Erzurum Spor Haberler

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