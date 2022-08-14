Giresun haberi | Bitexen Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça coşkulu başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Bugün maç öncesi hedefimiz, 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Maçı kazanacak çok net pozisyonları yakalamasak da rakibimizin de kalemize gelmediği, rakibin kapandığı, savunma anlamında bize iyi bir savunma yapacak bir takım vardı. Bununla ilgili daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performanslar kalitemizin altındaydı. 3'üncü bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Daha net pozisyon bulabilirdik. Oyuna hükmetsek de rakibin gol atamayacağı bir maç gibi gitse de bireysel hata ile maçı kaybettik. Bu tür maçlar olacak. İyi mücadele eden bir Giresun vardı. Bizim hatamızla maçı kazandılar. Tebrik etmekten başka bir şey yapmayacağız. Mücadele, baskı vardı, rakipten topu geri aldık. Kalite ortaya koyduk ama daha çok üretmemiz gerekirdi. 2 şutumuz kaleyi bulmuş. 35, 36 orta gözüküyor. Orta kalitemiz kötüydü" ifadelerini kullandı.

Oyunu çok fazla durdurmadıklarını sözlerine ekleyen Keleş, "Sergen sakat sakat oynadı. Çok oyunu durduran, yavaşlatan oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Zaman zaman tempo yükseldiğinde oyuncular dinlenmek isteyebilir" dedi.