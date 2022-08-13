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Giresun haber: Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

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Giresun haber: Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Gelen Giresun haberine göre Galatasaray'ın bugün Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Galatasaray'ın bugün Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. NEF Stadyumu'nda bugün 21.45'te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Ceylan Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

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