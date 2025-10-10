Haberler

Giresun'da Amatör Spor Haftası Ödül Töreni Gerçekleşti

Giresun'da Amatör Spor Haftası Ödül Töreni Gerçekleşti
Giresun'da düzenlenen Amatör Spor Haftası ödül töreninde, sporun önemi vurgulandı ve başarı gösteren sporcular ile kulüplere ödüller verildi.

Giresun'da, Amatör Spor Haftası ödül töreni ile okul sporları açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Özel İdaresi Konferans Salonunda organize edilen törende, sporun kişiyi fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden de geliştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Serdengeçti, sporu yarışma değil, bir yaşam biçimi olarak değerlendirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün babası Kemal ve annesi Ayşe Şengün'e plaket takdim edilen törende, başarı gösteren spor kulüpleri, sporcular, antrenörler ve okullara ödül verildi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Giresun Belediye Başkan Vekili Erkan Hacak, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün de katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
