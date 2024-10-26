Üye Girişi
Haberler

Giovanni van Bronckhorst'un İlk Derbi Heyecanı: Beşiktaş, Galatasaray'la Karşılaşıyor

Giovanni van Bronckhorst'un İlk Derbi Heyecanı: Beşiktaş, Galatasaray'la Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'deki ilk derbisinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Takım, galip gelerek puan farkını kapatmak ve zirve yarışında kalmak istiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray'ın konuğu olacak. 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, hem rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek hem de zirve yarışında yer alabilmek adına derbide mutlak galibiyet istiyor.

Giovanni van Bronckhorst'un ligde ilk derbisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da söz konusu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Hollandalı çalıştırıcının takımı yoluna namağlup devam ediyor.

Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini ise deplasmanda Trabzonspor'a karşı yaşayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhorst, konuk olduğu Gaziantep FK ile de aynı skorla berabere kalmıştı.

Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlük

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı olan psikolojik üstünlüğünü bu karşılaşmada fırsata çevirmenin peşinde. Yeni sezon öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi mücadelesini Galatasaray'a karşı oynayan Giovanni van Bronckhorst, 5-0'lık net galibiyet elde etti. Beşiktaş kariyerine kupa kazanarak başlayan Hollandalı, ezeli rakibine de adeta bir gözdağı vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Politika Futbol Spor Van

Katliam gibi kaza! İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

 İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar
Mezarlıkta katliam yapan baba, saklandığı kirpi yuvasında yakalandı

Mezarlıkta katliam yapan baba, kirpi yuvasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.