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Giovanni van Bronckhorst: "Galip geldiğimiz için çok mutluyum"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, galip geldikleri için mutlu olduğunu ancak ikinci golü bulma konusunda daha iyi olmaları gerektiğini ifade etti. Ajax maçı için hazırlık sürecine gireceklerini belirtti.

- Giovanni van Bronckhorst: "Galip geldiğimiz için çok mutluyum"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında galip geldikleri için çok mutlu olduğunu ancak ikinci golü bulma konusunda gelecek maçlarda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "Zor bir maç oldu. İyi bir takıma karşı oynadık. Futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı oyandık. Maça iyi başladık. İlk golü bulduk ama yapamadığımı şey ikinci golü bulamamaktı. Daha iyi yapmış olmamız gereken şeyler bu detaylar. Sonra penaltında bir gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için tüm fırsatları zorladık ve ikinci golü bulduk. Bence net bir penaltıydı. Gol geç geldi. Rakip de golden sonra cevap vermeye çalıştı ama biz bir duvar ördük. 5'li savunmayla rakibi karşıladık. Galip geldiğimiz için mutluyum. İkinci golü bulmayı ilerleyen haftalarda daha iyi yapmalıyız. Şimdi Ajax maçına konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hollanda'da galip gelmeyi çalışacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Ajax mücadelesinin sorulması üzerine siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Ülkeme gideceğim için mutluyum. Türkiye'de, İstanbul'da geçirdiğim zamandan da çok zevk alıyorum ama insanın evine gitmesi özel bir durum. Hollanda takımlarıyla 2 kere oynayacağız. Ajax iyi bir takım. İçeride taraftarlıyla güçlü bir takım. Onlar da yeni bir takım kuruyor. Hazırlanmak için 3 günümüz var. Puanlar almamız gerekiyor sonraki turlara katılmamı için. Galip gelmeye çalışacağız evimizden uzakta da olsak" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe - Galatasaray maçını izledim"

Tecrübeli teknik adam, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlediğini de söyledi. Takımını hazırlamak için her müsabakayı takip ettiğini aktaran Giovanni van Bronckhorst, "Her hocanın kendi hazırlık tarzı vardır. Derbiler de özel maçlardır. En çok izlenen maçlardır. Maçı tabii ki izledim. Her iki takıma karşı da takımı hazırlayacağım. Galatasaray'a karşı daha yeni oynadık. Fenerbahçe de çok maç oynadı. Onları da izledik. Maçları kedi takımımı hazırlamak için izlerim. Fenerbahçe - Galatasaray maçında sonra da Ajax maçını izledim. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor taktiksel anlamda. Her iki hocanın da tarzını görüyoruz. Benim enerjim takımımı Ajax maçına hazırlamak" diye konuştu.

"Kadroda olmayan oyuncuların çok fazla çalışması gerekiyor"

Arnavut futbolcu Ernest Muçi'nin bu akşam kadroda bulunmamasıyla ilgili gelen bir soruyu ise 49 yaşındaki çalıştırıcı şöyle cevap verdi:

"Bugün Muçi yoktu. Geçen hafta da Cher Ndou yoktu. 21 kişilik bir kadro oluşturuyoruz ve bir 11'le maça çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Oyuncunun durumuna göre, form durumuna göre kadro oluşturuyoruz. Bir bütüne göre kadro oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci yakından takip ederek bu kararları alıyoruz. Hoca olarak yapmanız gereken şey takımı hazırlayıp kadroyu seçmektir. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi lazım. Kararları da ben alıyorum. Kadroda olmayan oyuncuların da çok fazla çalışması gerekiyor. Ayrıca kadroda 14 yabancı bulundurabiliyoruz ama 12 yabancı karoya yazabiliyoruz."

Giovanni van Bronckhorst:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor

Giovanni Van Bronckhorst Eyüpspor Beşiktaş Futbol Yaşam Spor

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