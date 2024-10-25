Giovanni van Bronckhorst: 'Bu kulvarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz'

Giovanni van Bronckhorst: Bu kulvarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz

Ali DANAŞ - LYON, BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, " Bu üç puan çok önemli. Bu kulvarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Giovanni van Bronckhorst, şunları söyledi;

"Sonuçtan dolayı mutluyuz. İyi bir reaksiyon gösterdik. Maç beklediğimiz gibi geçti. İyi savunma yaptık. Şans da yanımızdaydı. İkinci yarıda final aksiyonlarını daha iyi yaptık.

Şimdi dinleneceğiz. Derbiye hazırlanmak için önümüzde iki gün olacak.

Ersin'in oyunun başındaki kurtarışları çok önemliydi. İki günlük antrenmanla bu performansı verdi. Defans anlayışımız da çok iyiydi. Galibiyetin temeli buydu.

Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bazı deplasmanlar kağıt üzerinde zordur ama kazanmak için her şeyimizi veririz. Hedeflerimiz hala aynı. Bu üç puan çok önemli. Bu kulvarda alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz."