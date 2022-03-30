- Giovanni Guidetti: "Fenerbahçe mücadelesi zorlu olacak"

İSTANBUL - VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Çok önemli ve zor bir maç Fenerbahçe mücadelesi. Benim de bütün konsantrasyonum yarınki Fenerbahçe maçında" dedi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Guidetti, "Sporu seven, spor yapan herkesin buluşma noktası bu gece. Burada bulunduğum için hem büyük onur duyuyorum hem de çok mutluyum" şeklinde konuştu.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde yarın Fenerbahçe Opet ile oynayacakları mücadele ile ilgili olarak Guidetti, "Yarın Fenerbahçe maçı var aslında benim de şu anda burada olmamam, evde olup maç için dinlenip konsantre olmam gerekiyor. Oyuncularımız gelemediler yarınki maç dolayısıyla, onları temsilen burada olmamız gerekiyordu. Onun dışında çok önemli ve zor bir maç Fenerbahçe mücadelesi. Benim de bütün konsantrasyonum yarınki Fenerbahçe maçında" diye konuştu.