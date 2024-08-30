GİDOSK Sporcuları Hakkari Cilo Dağları'nda Reşko Uludoruk'a Tırmandı

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sporcuları, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari Cilo Dağları'ndaki Reşko Uludoruk'a tırmanış gerçekleştirdi.

GİDOSK'tan yapılan açıklamaya göre, kulübün 6 sporcusu 4 bin 135 metre yükseklikteki zirve tırmanışını başarı ile tamamladı. Sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı zirvede kutladı.

Kulüp Başkan Ahmet Kılıç Kılıç, kulübün yerelde gerçekleştirdiği faaliyetlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası zirve tırmanışı ve etkinlikleri de gerçekleştirdiğini belirterek, bunun devam edeceğini kaydetti.