Geyikkoşan güreşlerinde Tanju Gemici başpehlivan oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde geleneksel Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlığı Tanju Gemici kazandı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hıdırellez Şenlikleri 630. Geyikkoşan Yağlı Pehlivan Güreşleri, 250 güreşçinin katılımı ile yapıldı. Belediye Başkanı İlyas Acar, "600 yıllık bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu 600 yıllık gelenekte en iyisini, en güzelini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da daha üst düzeyde etkinliklere devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen pehlivanlar 14 kategoride kıyasıya mücadele etti. 20 başpehlivanın katıldığı ve kıran kırana geçen başpehlivanlık müsabakaları sonunda rakiplerini yenen Tanju Gemici ile Mustafa Aslan finalde karşılaştı. Rakibini yenen Tanju Gemici başpehlivan oldu. Yağlı güreşlerde ağalığı ise 750 bin 55 lira ile iş adamı İbrahim Deniz kazandı. - SAMSUN