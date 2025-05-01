Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçi temsilcileriyle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu Sporcuları'ndan Başarı Ziyareti

Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu Sporcuları'ndan Başarı Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'yi çeşitli turnuvalarda temsil eden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu sporcuları, elde ettikleri başarıları Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştı. Ziyaret sırasında özel sporcularla sohbet eden Müdür Kabakcı, onların her zaman destekçisi olduğunu belirtti.

Kayseri'yi çeşitli turnuvalarda temsil ederek önemli dereceler elde eden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu sporcuları, Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

07-09 Nisan 2025 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda ve 08-10 Mart 2025 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu sporcuları başarılarını Kayseri Gençlik ve SporİlMüdürü Ali İhsanKabakcı ile paylaştı.

Ziyarete Okul Müdürü Hakan Yüksel ve Beden eğitimi öğretmenleri Ebru Ulaş katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, özel sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek, sporcular ile sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.