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Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu

Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu'na sponsor oldu. Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray'la, İngiltere'de ise Tottenham'la iş birliği yapan Getir, spor ve sporcuya desteğini 3 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Paris Maratonu'nun resmi ortağı olarak sürdürüyor.

3 Nisan'da düzenlenen 45'inci Paris Maratonu'yla Fransa'da ilk spor sponsorluğunu da hayata geçiren Getir, 47.195 kilometrelik yarışta Avrupa'da hizmet verdiği ülkelerde görev alan yaklaşık 30 çalışanı da bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.


Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu

Demirören Haber Ajansı / Spor

Nisan, Paris, Spor, Haberler

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