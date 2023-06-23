Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın Sözleşmesi Uzatıldı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı. Getafe Kulübü, geçen sezonun son 7 maçı için nisan ayında göreve getirilen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Bordalas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, geçen sezon 42 puan topladığı LaLiga'da düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alarak ligde kalmayı başarmıştı.