GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret - Haberler

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GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Sesi Görenler B1 Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Sesi Görenler B1 Futbol Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Birol Aydın'a TFF Başkan Yardımcısı İsmail Erdem de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GESF Başkanı Ayhan Yıldırım, Haziran ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi sporculara moral vermek istediklerini belirtti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Ayhan Yıldırım, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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