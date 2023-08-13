Gerson Rodrigez, Sivasspor'da ilk maçına çıktı

Sivasspor'un yeni transferi Gerson Rodrigez, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı forma ile ilk kez sahaya çıktı. Rodrigez'in performansı taraftarlardan beğeni topladı.