Gerson Rodrigez, Sivasspor'da ilk maçına çıktı
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Sivasspor'un yeni transferi Gerson Rodrigez, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynanan maçta kırmızı-beyazlı forma ile ilk kez sahaya çıktı. Rodrigez'in performansı taraftarlardan beğeni topladı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan EY Sivasspor'da yeni transfer Gerson Rodrigez kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.
Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadeleye ilk yedekte başlayan 28 yaşındaki Lüksemburglu futbolcu Gerson Rodrigez, maçın 64. dakikasında Ahmed Musa'nın yerine oyuna girdi. Rodrigez ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğenisini kazandı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor