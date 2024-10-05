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Germencik Voleybol Takımı Ege Bölge Finalleri'nde Başarılı Oldu

Germencik Voleybol Takımı Ege Bölge Finalleri'nde Başarılı Oldu
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Aydın'ın Germencik ilçesinde görev yapan kamu personellerinden oluşan voleybol takımı, Ege Bölge Finalleri'nde grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde görev yapan kamu personellerinden oluşan voleybol takımı Ege Bölge Finalleri'nde grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kamu Spor Oyunları Voleybol Müsabakaları'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmaların ardından Aydın şampiyonu olan Germencik Kaymakamlığı voleybol takımı, Ege Bölge Finalleri'nde ter döktü. 1-6 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Finalleri'nde Aydın'ı temsil eden Germencik ekibi, başarılı bir performans sergiledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda rakiplerini yenmeyi başaran Aydın takımı, grubunu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Aydın'ı başarıyla temsil eden takımı tebrik eden Germencik Kaymakamlığı, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Kamu Spor Oyunları kapsamında ilçemizde görev yapan kamu personellerinden oluşan voleybol takımımız Aydın şampiyonu olarak katıldığı Ege bölge finallerinde grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek final biletini kazandı" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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