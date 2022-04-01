Germencik'te minik sporculara altın hediyesi
AA - Necip Uyanık - Spor
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Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Kick Boks Bölge Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.
DENİZLİ (AA) - Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Kick Boks Bölge Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.
Denizli'deki şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan 5 minik sporcuyu makamında kabul eden Gülenç, sporcuların başarısıyla gururlandıklarını belirtti.
Sportif başarıların devamını istediklerini belirten Gülenç, minik sporculara çeyrek altın hediye etti.
AA / Necip Uyanık - Spor