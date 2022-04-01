Germencik'te minik sporculara altın hediyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Germencik'te minik sporculara altın hediyesi

AA - Necip Uyanık - Spor
 - Güncelleme:
Germencik'te minik sporculara altın hediyesi

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Kick Boks Bölge Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.

DENİZLİ (AA) - Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Kick Boks Bölge Şampiyonası'ndan madalyayla dönen sporcuları çeyrek altınla ödüllendirdi.

Denizli'deki şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan 5 minik sporcuyu makamında kabul eden Gülenç, sporcuların başarısıyla gururlandıklarını belirtti.

Sportif başarıların devamını istediklerini belirten Gülenç, minik sporculara çeyrek altın hediye etti.

AA / Necip Uyanık - Spor

Bronz Madalya, Kick Boks, Denizli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title