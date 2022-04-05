Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı - Haberler

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Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası futbol turnuvası, ilk düdük ile başladı.

Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilkokullar arası futbol turnuvası, ilk düdük ile başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Germencik Belediyesi futbol turnuvası düzenledi. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerinde düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvası ilk düdük ile bugün başladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımlara başarılar dileyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkokullar arası futbol turnuvamız 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimizde bugün itibariyle başladı. Çocuklarımızın spora olan ilgisini bizler de teşvik ederek daha da artıracak, sportif faaliyetlere destek ve katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm evlatlarımıza yürekten başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

Germencik'te 23 Nisan futbol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ulusal Egemenlik, Germencik, 23 Nisan, Futbol, Spor, Haberler

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