Gergin geçen maçı Bilecikspor kazandı

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu ikinci hafta mücadelesinde gergin başlayarak, gergin biten maçın kazanını Bilecikspor oldu.

Pazaryeri İlçe Stadında Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off grubu ikinci hafta mücadelesinde Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelirken, kırmızı şimşekler maçı 3-0 kazandı. Maç öncesi iki takım teknik heyeti arasında yedek kulübesi tartışması yaşanırken, gergin anlara sahne oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor yan hakemin bulunduğu yedek kulübesini isterken, yetkiler kura çekimine gitmek istedi. Bu talebi de 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti kabul etmeyerek, kendilerine gösterilen yere geçti.

İkinci gol sonrası gergin anlar yaşandı

Maça iyi başlayan Bilecikspor, maçın 23'üncü dakikasında Yavuz Çukur'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 27'inci dakikasında Oğulcan Barut durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 1-1'lik skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 72'inci dakikasında Salih Yıldız'ın golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol sonrası 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, yardımcı hakeme gol öncesinde taç atışının kendilerinde olması gerekirken rakip takıma verildiği, sonrasın gol olduğunu belirterek itiraz etti. Oyun bu golden sonra itirazlar ve gergin anlar yaşanması üzerine 3 dakika durakladı. Maçın 83'üncü dakikasında oyuna ikinci yarı giren Volkan Tümok durumu 3-1'e getiren golü kaydetti. Gol sonrası tel örgülere giderek aşırı sevinç yaşayan Volkan Tümok sarı kart gösterdi. Bu futbolcu 90+2'inci dakika ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 3-1 kazandı.

Maç sonrası itirazlar devam etti

Maç sonunda 1308 Osmaneli Belediyespor, taç atışı kararında yan hakeme Bilecikspor teknik heyetini baskı yaptığını iddia ederek, orayı kendilerine verilmemesi kararına federasyon yetkililerine sert bir dille itirazlarına devam ettiler. Bilecikspor bu galibiyetle puanını 4'e çıkarırken, 1308 Osmaneli Belediyespor 3 puanda kaldı. - BİLECİK