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Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Spor Haberleri

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi çıkan olaylar sahaya yansıdı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor, Özer Hurmacı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tansiyon hiç düşmüyor. Mücadele öncesi saha dışında yaşanan olaylar ilk düdüğün çalmasıyla birlikte saha içine de yansıdı.

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Maçın özellikle ilk dakikalarında tansiyonun çok yüksek olduğu mücadelede Bursa spor taraftarı sahaya koltuk attı. Sahaya su şişelerinin yağdığı maçta, mermi ve kesici aletlerin de atıldığı iddia edildi.

Amed spor maçında Bursa spor taraftarlarının açtığı pankartlar ise dikkat çekti. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Görselleri sokan kamu görevlilerin açığa alındığını belirten Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Haberler.com - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Ferişt Zivbelek:

Dünyanın neresinde olsa maç iptal edilirdi, ama nedense Bursa Savaş sendromu Kabul leniyur !

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Murat Vural:

Tamda Amerikanın depremden sonra yapamadığı iç savaş ortamını aptalca bir futbol oyunundan sonra birkaç ajan provakatörle yapmaya çalışmışlar . Olayları başlayanlar ve sebep olanlar vatan HAİNİDİRLER ! Namussuzdurlar ! Alçaktırlar !!!

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Zehra Ok Savu:

Olmadı bursa hiç yakışmadı hala ders almadınızmı 50 bin vatandaşımız kaybettik yine biz bize destek olduk

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