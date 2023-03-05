Gergin başladı, tansiyon her saniye yükseldi! Bursaspor-Amedspor maçında sahaya yabancı madde yağdı

Bursaspor-Amedspor maçı öncesi çıkan olaylar sahaya yansıdı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor, Özer Hurmacı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tansiyon hiç düşmüyor. Mücadele öncesi saha dışında yaşanan olaylar ilk düdüğün çalmasıyla birlikte saha içine de yansıdı.

MAÇ SIK SIK DURDU

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Maçın özellikle ilk dakikalarında tansiyonun çok yüksek olduğu mücadelede Bursa spor taraftarı sahaya koltuk attı. Sahaya su şişelerinin yağdığı maçta, mermi ve kesici aletlerin de atıldığı iddia edildi.

TRİBÜNDE DİKKAT ÇEKEN PANKARTLAR

Amed spor maçında Bursa spor taraftarlarının açtığı pankartlar ise dikkat çekti. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Görselleri sokan kamu görevlilerin açığa alındığını belirten Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ DE SAHA KARIŞTI

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Amedsporlular ile Bursasporlular arasında kavga çıktı. İki grup arasında çıkan olayları engellemek için birçok görevli araya girdi.

OLAYLAR GECE BAŞLADI

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.