Geosis Boluspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Geosis Boluspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi
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Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Geosis Boluspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Boluspor'a galibiyeti getiren goller Özcan Şahan ve Babacar'dan geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Ergin Gözütok, Özcan Sultanoğlu

Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 78 Krstovski), Okan Erdoğan, Coly, Duhan Aksu (Dk. 86 Yusuf Ali Özer), Vorobjovas, Kubilay Sönmez (Dk. 78 Kerem Şen), Sambissa (Dk. 74 Şeref Özcan), Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Geosis Boluspor : Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Oulare, Enes Alıç (Dk. 90+1 Berk Yıldız), İshak Karaoğul (Dk. 80 Balbudia), Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Aleksic), Jefferson (Dk. 46 Lico), Mukairu, Babacar (Dk. 87 Kaan Arslan)

Goller: Dk. 49 Özcan Şahan (Uğur Okulla İstanbulspor ), Dk. 57 Babacar, Dk. 70 Hasani (Geosis Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Okan Erdoğan, Dk. 50 Özcan Şahan (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 66 İshak Karaoğul, Dk. 70 Oulare, Dk. 90 Enes Alıç (Geosis Boluspor )

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda konuk olduğu Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla play-off yarı finalinde Teksüt Bandırmaspor'un rakibi oldu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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