Gent-Medipol Başakşehir maçının ardından

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında kötü saha zemini nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belçikalı teknik adam, ilk dakikalarda zorlandıklarını belirterek, "Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterdik. Golü de bulduk ve daha iyi oynamaya başladık. Devreye girmeden önce bulduğumuz iyi pozisyonu, zeminin iyi olmamasından dolayı maalesef kaçırdık. Bu zeminde oynamak çok zor. Stadımız çok güzel. Belçika'nın en güzel stadına sahibiz ama maalesef zeminde büyük sıkıntılar var." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu anlatan Hein Vanhaezebrouck, "Bugün Başakşehir'i yenebilirdik. Zeminin azizliğine uğradık. Çok yazık oldu. Haftaya daha iyi bir performans göstererek Başakşehir'i devirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.