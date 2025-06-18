Gençlik Yaz Kulübü ile Teknoloji Dolu Bir Yaz

Gençlik Yaz Kulübü ile Teknoloji Dolu Bir Yaz
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GSB Gençlik Yaz Kulübü, 9-15 yaş aralığındaki gençleri kodlama, robotik ve bilim atölyeleriyle dolu bir haftaya davet ediyor. Programa katılmak isteyenler, en yakın GSB Gençlik Merkezlerine başvurabilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde her yıl düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü, bu yaz da gençleri teknoloji ve inovasyon dolu bir haftaya davet ediyor.

Bu Yaz Keşfetmenin Eğlencesini Burada Yaz sloganıyla yola çıkan kulüp; 9-12 ve 13-15 yaş aralığındaki gençler için özel olarak planlandı. Katılımcılar, bir hafta boyunca kodlama, robotik, bilim atölyeleri ve uygulamalarla dolu bir programa dahil olacak. Eğlenceli olduğu kadar eğitici içerikleriyle dikkat çeken Yaz Kulübü, gençlerin hem bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hem de teknolojiye olan ilgilerini desteklemeyi amaçlıyor. Programa katılmak isteyen gençlerin, detaylı bilgi ve başvuru için en yakın GSB Gençlik Merkezlerine başvurabileceği bildirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Gençlerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek, onların merak duygularını güçlendirmek ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sunmak amacıyla bu yaz da GSB Gençlik Yaz Kulübü'nü hayata geçiriyoruz Teknoloji, bilim, inovasyon odaklı içeriklerle dolu bu özel programda, gençlerimiz hem eğlenecek hem de öğrenecek. Kodlama, robotik, bilim atölyeleri gibi etkinliklerle kendilerini ifade edebilecekleri, takım çalışmasını deneyimleyecekleri ve yeni beceriler kazanacakları bir ortam hazırladık. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençliğin enerjisine ve üretkenliğine inanıyor; onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bu tür programları büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm 9-12 ve 13-15 yaş aralığındaki gençlerimizi, yaz tatilini dolu dolu geçirmek ve unutulmaz bir deneyim yaşamak üzere en yakın GSB Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz.

Gelin, bu yaz birlikte keşfedelim, birlikte üretelim" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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