Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Osman Aşkın Bak'ı kutladı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak'ı kutlayan yazılı bir mesaj yayınladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Sekreteri Murat Uygur, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na atanan Osman Aşkın Bak'ı kutlayan yazılı bir mesaj yayınladı. Uygur'un mesajı şöyle:

"Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın Türk sporunun gelişimine ve marka değerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Geleceğimiz olan Türk gençleri, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a inanmakta ve güvenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede önümüzdeki dönemde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapacak olan Sayın Osman Aşkın Bak'ı kutlar, görevinde başarılar dileriz."