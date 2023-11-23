Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için toplantı düzenledi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında yurt diyetisyenleri ve gıda mühendisleri ile yapılan toplantıda, yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi için yurt diyetisyenleri ve gıda mühendisleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan, yurt diyetisyenleri ve gıda mühendisleri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yurtlarda kalan öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda konuşan İl Müdürü Kasapoğlu, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda beslenebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle diyetisyenlerimiz ve gıda mühendislerimiz ile birlikte öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bir çalışma başlattık. Bu çalışma kapsamında, öğrencilerimizin beslenme alışkanlıklarını inceleyeceğiz ve onlara sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapacağız. Ayrıca yemeklerin hijyenik bir ortamda tüketilmesi için çalışma arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar, yapmaya da devam edeceklerdir" dedi.

Toplantıda, yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve yemekhanelerin kalitesi hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR