Sivas'ta Avrupa İkincisi Güreşçiye Ziyaret

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönetimi, güreşte Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu Latife Sude Şahin'i ziyaret etti.

Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ufuk Demir ile Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, güreşte Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu Şahin'i evinde ziyaret etti.

Keklik, başarılı sporcuları onura ettiklerini belirterek, "Bu yıl il merkezi ve ilçelerimize giderek başarılı sporcularımızı evlerinde aileleriyle ziyaret edip, hediyelerimizi vermek istedik. Bu vesileyle sporcu ailelerimizle de bir araya gelme imkanı buluyoruz. Zara ilçemizde spora judo ile başlayan ve güreşle devam eden, aynı zamanda da futbol branşında da başarılara imza atan milli sporcumuz Latife Sude Şahin'i hanesinde ailesiyle ziyaret ettik." dedi.

Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.