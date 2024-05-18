Gençlik ve Spor Festivalleri İle 19 Mayıs Kutlamaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın coşkuyla kutlanması için ilk kez kent meydanlarında eş zamanlı 'Gençlik ve Spor Festivalleri' gerçekleştirecek. "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla 19 Mayıs Pazar günü 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda coşkuyla kutlanacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın anlamına uygun olarak kutlanması için ilk kez kent meydanlarında 'Gençlik ve Spor Festivalleri' gerçekleştirilecek. "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla 19 Mayıs Pazar günü 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşmaları hedefleniyor. Gençlik haftası etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes için Spor Federasyonu işbirliğinde eş zamanlı olarak 81 il kent meydanlarında etkinlikler yapılacak.

Farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festivallerde gençlik merkezi çalışmalarından, atölyelere, spor alanlarından, genç sanatçıların performanslarına, çocuk etkinliklerinden, sporcu gösterilerine kadar birçok etkinlik ve yarışma vatandaşlarla buluşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen 2024 Hareketlilik Yılına da vurgu yapılacak festivallerde gün boyu sürecek etkinliklerle 'Sağlıklı bir gelecek için hareket et' mesajı verilecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler:

Gençlik merkezi el sanatları çalışmalarının sergilenmesi, vatandaşlar tarafından yapılabilecek küçük hediyelik eşya çalışmaları, gençlik merkezi gönüllüsü gençlerin sahne etkinlikleri, ödüllü yarışmalar.

Resim sergisi, gençlik merkezi inovasyon takımlarının çalışmaları, bilim ve teknoloji deneyleri, baskı çalışmaları.

Çocuk etkinlikleri; yüz boyama etkinlikleri, maskot ve palyaço gösterileri.

3x3 basketbol, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt, şişme oyun parkurları, oryantiring vb. spor etkinlikleri

Cimnastik, karate, wushu, tekvando ve diğer branşlardaki sporcular tarafından bireysel ve takım gösteriler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs Pazartesi sabahı İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, saat 09.30'ta Okul Sporları 3x3 Basketbol karşılaşmalarının final maçı yapılacak. - İSTANBUL