Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Festivali Mersin'de Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde, 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Mersin'de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festival kapsamında spor etkinliklerinin yanı sıra teknoloji çalışması ve el sanatları sergisi de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde, 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Mersin'de çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

2024 Hareketlilik Yılı kapsamında tüm bireylerin harekette kalmaları, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festival kapsamında, bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında; sabit makara bisiklet, bilek güreşi, floor curling, basketbol, masa tenisi, dart, mini futbol, taekwondo pumse gösterisi, zumba ve zumba kids gösterilerinin yanı sıra gençlik etkinlikleri çerçevesinde ise Kafkas halkoyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Festival kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyesi Standı'nda teknoloji çalışması ve el sanatları sergisi de düzenlendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik mersin Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Zaha Young Boys maçında yom mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?
title