Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yüzyılın mimarı gençler olacak. Biz 'Gençler bu ülkenin istikbalidir.' derken bunu bir hamaset aracı olarak değil, tüm kalbimizle inanarak söylüyoruz." dedi.

Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

Kahramanmaraş merkezli "yüzyılın en büyük felaketi" olarak ifade edilen depremin yaşandığını anımsatan Bak, "Canlarımızı yitirdik, tarifsiz acılar yaşadık. Üzüntüyü, acıyı devlet ve millet olarak omuz omuza göğüsledik. Şehirlerimizi yeniden ihya etmek, ayağa kaldırmak için devlet olarak her bir kurumumuzla canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının depremin ardından bütün imkanlarıyla sahada olduğunu dile getiren Bak, vatandaşlara sıcak yemek servisi, uygun tesislerde konaklama ve yardım malzemesi ulaştırma gibi hizmetleri ivedilikle hayata geçirdiklerini anlattı.

Bak, deprem bölgesindeki 143 tesiste vatandaşları misafir ettiklerini, 33 milyon 221 bin 429 sıcak yemek, 3 milyon 288 bin 688 kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yurtlar ve gençlik kamplarında 497 bin 102 depremzedeyi misafir ettiklerini belirten Bak, depremzedeler için 81 ilde Bakanlık olarak sağladıkları psikososyal destek ekibinin 378 bin 896 kişiye destek verdiğini, çocuklar için de özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Gazze'de her gün yeni bir insanlık suçu işleniyor"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Bak, "Gazze'de her gün yeni bir insanlık suçu işleniyor, Gazze'de her gün yeni bir vahşet sergileniyor. Mazlumların ümidi ve gölgesi olan ülkemizin omuzlarında ağır ve tarihi bir sorumluluk var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı barış sağlanması adına günlerdir güçlü ve kararlı diplomasi yürüttüğünü dile getiren Bak, şöyle devam etti:

" Türkiye, bu coğrafyada hak, hukuk, adalet, merhamet gözeterek barışın tesis edilmesini sağlayacak yegane ülke. Ülke olarak gücümüzü muhafaza etmek ve değişime, yeniliğe ayak uydurmak gibi sorumluluklarımızın farkındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığının misyonu ve sorumluluğu da tam olarak bu noktaya işaret ediyor. Bakanlık olarak adımlarımızı bu farkındalıkla atıyoruz."

Bakanlığın gençlik merkezleri hakkında bilgi veren Bak, özellikle bağımlılık konusunda çalıştıklarını belirtti.

Osman Aşkın Bak, 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısının 2023 Ekim itibarıyla 474'e yükseldiğini, 3 milyon 485 bin 990 gencin bu merkezlerden hizmet aldığını anlattı.

"İnovasyon ve teknoloji çalışmalarında gençlerimizi destekliyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nda gençlerin önemli rol oynayacağının altını çizen Bak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yüzyılın mimarı gençler olacak. Biz 'Gençler bu ülkenin istikbalidir.' derken bunu bir hamaset aracı olarak değil, tüm kalbimizle inanarak söylüyoruz. Gençlerimizin talepleri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda her yıl güncelleyip geliştirdiğimiz faaliyetlerimizi bu yıl girişimcilik, kariyer, gönüllülük, teknoloji, çevre, tarım, üretim, eğitim alanlarında yoğunlaştırdık. Bu başlıklar altında, Milli Teknoloji Hamlesi'nden ülkemizin tarım politikasına varan hayati konularda Türkiye'nin iddiasını güçlendirecek çalışmalar gerçekleştirdik."

Bak, gençlerin başta TEKNOFEST olmak üzere birçok alandaki yarışmalarda başarılar elde ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir konuşmalarında, 'Kendi göbeğimizi kendimiz kesmezsek bize hayat hakkı tanımazlar.' ifadesini kullanmışlardı. Çalışmalarımızda gözettiğimiz vizyon ve izlediğimiz rota budur. Teknolojiyi üreten ülkeler bugün bütün yarışlarda ipi göğüslüyor. Biz de Bakanlık olarak inovasyon ve teknoloji çalışmalarında en üst noktada imkan ve alan oluşturarak gençlerimizi bu konuda bütün gücümüzle destekliyoruz."

Seyahatsever Projesi'yle deprem bölgesinin dışındaki yurtlarda bu yaz 300 binden fazla genci ağırladıklarını belirten Bak, gençlerin sanat, kültür, spor faaliyetlerini desteklemek için "Genç Ne Sever" platformunu hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bağımlılıkla mücadele

Bağımlılıkla mücadele konusunda her türlü çabayı gösterdiklerini vurgulayan Bak, gençlerle buluştukları her noktada farkındalık eğitimleri, seminerler ve kamplar düzenlediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Koruyucu ve önleyici misyonumuzu daha da güçlendirecek çalışmalarımızla madde bağımlılığından dijital bağımlılığa gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit eden her tehlikeyle canla başla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik kampı sayısının bu yıl 50'ye çıktığını kaydeden Bak, bu sene 111 bin 80 kişinin kamplardan faydalandığını açıkladı.

Gönüllülük konusuna verdikleri önemin altını çizen Bak, başta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olmak üzere birçok kurumla anlaşmalar yaptıklarını dile getirdi.

Genç Tarım projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile genç nüfusun tarıma olan ilgisini artırmaya ve sosyal imkanları güçlendirmeye yönelik Genç Tarım projesini başlatacaklarını bildiren Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlik merkezlerimiz ve genç ofislerimiz aracılığıyla uygulayacağımız proje, ülkemizin her bölgesinde hayata geçecek. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Konya'nın Hüyük ilçesinde Hüyük Tarım Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirerek süreci başlattık. Tarım kamplarımızın sayısını artıracağız, zengin ve sürdürülebilir içeriklerimizle Türk tarımına 'genç' bir solukla destek olacağız. Gençlerin yenilikçi ve inovatif bakış açılarını tarımla buluşturmanın Türk tarımına güç katacağına inanıyorum. Toprakla buluşan gençlerimiz toprağa güç verirken, inanıyorum ki toprakla uğraşmak da gençlerimize güç ve enerji verecektir."

Osman Aşkın Bak, yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacaklarını, operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceklerini, gençlerin hem müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de Bakanlığın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlere yönelik evlilik desteğine de değinen Bak, kanun teklifinin yasalaşmasından sonra Aile ve Gençlik Bankasının, evlenmek isteyen gençlere toplam 150 bin liraya kadar 48 ay vadeli faizsiz kredi desteğinde bulunacağını belirtti.

Sportif başarılar

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk sporunun gurur verici bir noktada olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"1924 Paris Olimpiyatları'na imkansızlıklar içinde ilk kez katılan Türkiye Cumhuriyeti devletinin o gün tek amacı devletimizin orada temsil edilmesi ve al bayrağımızın tanınması idi. Bugün ise her branşta iddiası, her kotada gözü, her platformda sözü olan bir ülke ve devlet olmanın övüncü hepimizindir. Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya aldılar. Şu ana kadar Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 9 dalda 42 kota kazandık. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ise 8 branşta 35 kota kazandık. Kota müsabakaları devam ediyor."

Üçüncü Avrupa Oyunları'nda madalya rekoru kırdıklarını, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazandığı başarıları, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'e katılmasını ve diğer amatör branşlarda bu yıl kazanılan başarıları hatırlatan Bak, milli sporcularla gurur duyduklarını vurguladı. Bak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da Türk sporunun dünyada adından söz ettireceğine inandığı dile getirdi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda akla gelen ilk ülkelerden olduğunu ifade eden Bak, "Türkiye, sahip olduğu koşullar ve imkanlarla spor turizminin gözdesi olmuştur. Bu yıl ülkemizde 110 uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. EURO 2032 gibi muazzam bir organizasyona İtalya ile ortak ev sahipliği yapacak olma şansı elde ettik. Milyarlarca sporseverin gözünün kulağının Türkiye'de olacağı nice organizasyona ev sahipliği yapmak için her daim hazır ve iddialıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Türk sporunun tesisleşme konusunda büyük bir devrim gerçekleştirdiğinin altını çizerek, Ankara Stadı'nın yapımımın hızlı bir şekilde devam ettiğini, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi yapımında sona gelindiğini kaydetti.

Bakan Bak, 2002 yılında 278 bin 47 olan sporcu sayısının bu yılın ekim ayı itibariyle 14 milyon 552 bin 704'e, kulüp sayısının ise 6 bin 35'ten 24 bin 425'e ulaştığını söyledi.

