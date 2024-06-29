Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılışı yapıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde 37 farklı branşta ücretsiz olarak verilecek spor eğitimlerinin açılış il protokolü, veliler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesislerinde antrenörlerin eşliğinde eğitimler ile 6-15 yaş arasındaki çocuklar ve gençler, 29 farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak. Kayıtlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme ve Takip Birimi ve Tesislerde alınacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren törende yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın 81 ilde ücretsiz olarak hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin bilişsel, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak için 12 ay devam eden ve yaz aylarında çocuklarımızın zamanlarını daha verimli kullanması için bu etkinliklere uzman kadroyla devam ediyoruz. 10 ilçemizde, il merkezimiz de toplamda 45 tesisimiz de, 37 farklı branşta, 234 uzman antrenör ile gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunuyoruz. Uzman ekiplerimizle spor okullarımıza yazılan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha başarılı olmaları için onları takip edecek ve uzman antrenörlerimizle başarılı sporcularımızı müsabakalarda ve spor faaliyetlerine katılımını sağlayacağız. GSB spor okullarına kayıt ettiğiniz için hem şükran hem de minnet duyuyoruz. Tüm velilerimizi tebrik ediyoruz, çocuklarımızın gelişi çok önemli bir ülkenin gelişimi insanlarıyla insanların gelişimleri sporla sağlanmaktadır. Bu anlamda çocuklarımızı sportif ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğiniz için hepinizi ayrı ayrı kutluyoruz" dedi.

Açılış töreni sporcuların gösterisiyle ve il protokolünün stant ziyaretleriyle son buldu. - ELAZIĞ