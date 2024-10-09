Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kariyer ve Motivasyon Kampları Daveti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında kalan öğrencileri Kariyer ve Motivasyon Kampları'na davet etti. 19 Ekim - 8 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kamplar 9 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında kalan öğrencilere yönelik 'Kariyer ve Motivasyon Kampları'nın düzenleneceğini duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "GSB Yurtlarımızda Kariyer ve Motivasyon Kampları başlıyor! 19 Ekim - 8 Aralık tarihleri arasında, potansiyelinizi keşfetmeniz ve kendinizi geliştirmeniz için; kariyer planlamadan kişisel gelişime pek çok alanda hizmet verecek atölyelerimiz ile sizlerle olacağız" ifadelerini kullandı.

KARİYER VE MOTİVASYON KAMPLARI 9 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, GSB Yurtlarında konaklayan gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Kariyer ve Motivasyon Kampları düzenlenecek. Kamplar; Antalya, Aydın, Bursa, Kastamonu, Kırşehir, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Rize illerinde gerçekleştirilecek. 19 Ekim - 8 Aralık 2024 tarihleri arasında toplamda 15 dönemde düzenlenecek olan kamplarla, gençlere Bakanlık çalışmalarını yakından tanıma fırsatının yanı sıra, kişisel gelişim ve kariyer planlamalarına yönelik önemli deneyimler sunulacak. Kariyer ve Motivasyon Kamplarıyla, gençlerin sadece mesleki gelişimlerine değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal becerilerine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Her kamp döneminde düzenlenecek atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle gençler, kendilerini daha iyi tanıma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatına sahip olacak.

KARİYER VE MOTİVASYON KAMPLARINA KATILIM ŞARTLARI

Kamplara, belirlenen illerdeki GSB Yurtlarında kalan, 18-28 yaş aralığındaki gençler başvurabilecek. Başvuru kontenjanının aşılması durumunda, öncelik üniversite birinci sınıf öğrencilerine verilecek. Katılımcıların seyahat ve kamp yapmaya engel teşkil eden sağlık sorunlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvurular ise ilgili illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve GSB Yurtları aracılığıyla alınacak.