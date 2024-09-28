Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Kariyer ve Motivasyon Kampları

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, üniversiteyi ilk kez kazanan ve Bakanlık yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Kariyer ve Motivasyon Kampları'ndan yararlanabileceğini söyledi.

Efendioğlu, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Uluçınar Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle eğitimlere katılan Efendioğlu, onlarla lavanta ve biberiye ekimi yaptı.

Enes Efendioğlu, kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının kamp merkezlerinde Türkiye'nin 81 ilinden 12-25 yaşındaki gençlerin misafir edildiğini belirtti.

Ulusal kamp döneminin sona ermesinin ardından okulların açık olduğu kış döneminde tematik kamplar gerçekleştirdiklerini anlatan Efendioğlu, "Ekolojik ve sürdürülebilir tarım konusu da Bakanlığımızın bu dönemki önceliklerinden bir tanesi. Gençlerimizin özellikle bu alanda kapasite kazanması ve kendilerini geliştirerek birer girişimci haline gelmeleri Bakanlığımızın temel stratejileri arasında yer alıyor." dedi.

Kampa katılacak kişileri internet üzerinden açtıkları başvurularla seçtiklerini anlatan Enes Efendioğlu, "6 binden fazla gencimiz bu kampa katılmak için başvuruda bulundu. Biz de iki dönemde 200'er kişiden toplam 400 gencimizi bu kampa katılmak için ilk aşamada seçtik. Şu anda kampımızın ikinci dönemi devam ediyor. Kamp içinde gençlerimiz sürdürülebilir tarım konularında, özellikle yüksek teknolojili tarım, topraksız tarım gibi tarım girişimciliğinin yükselen trendleriyle ve yeni konularıyla alakalı olan temel başlıklarda alanında uzman isimlerinden teorik bilgiler elde ediyorlar." diye konuştu.

"Gençlerimize tarım girişimcisi olabileceklerini öğretmeyi arzu ediyoruz"

Enes Efendioğlu, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı kapsamında öğrencilerin üretim alanlarında da ziyaretler gerçekleştirerek pratik uygulamalara katıldığını belirtti.

Gençlerden kampın çok olumlu olduğu yönünde dönüşler aldıklarını ifade eden Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bu değerlendirme neticesinde programımıza bundan sonraki dönemde devam etmeyi kararlaştırmış olduk. Planlarımız arasında bu programı Türkiye'nin farklı yerlerindeki gençlik kamplarımıza yaymak. Burada mesela muz, zeytin, ejder meyvesi gibi farklı tarım ürünlerinin geliştirildiği tesisler mevcutken, Karadeniz'de, Ege'de farklı alanlardaki tarım ürünleri gündemde ve onlar yetiştiriliyor. Bu bölgelerde de bu tarz kamplar uygulayarak o bölgedeki gençlerimize de nasıl bir zirai girişimcilik ortaya koyabileceklerini ve tarım girişimcisi olabileceklerini öğretmeyi arzu ediyoruz ve planlıyoruz."

"Deprem bölgesinden gençlerimize ayrıca bir kontenjan tanıdık"

Enes Efendioğlu, bütün projelerinde belirli gruplara ayırdıkları özel kontenjanlar bulunduğunu, depremden etkilenen, dezavantajlı gençlerin de bu grupta yer aldığını dile getirdi.

Başvuruları fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Efendioğlu, "Bu projemizde hem kendilerinin birer girişimci olmaları hem de diğer gençlere istihdam olanakları sunmaları amacıyla başvurular arasında deprem bölgesinden başvuran gençlerimize ayrıca bir kontenjan tanıdık. O kontenjan dahilinde pozitif ayrımcılık gösterdik." ifadesini kullandı.

Efendioğlu, bu yıl üniversiteyi kazanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere yönelik de kamplar düzenleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza bu yıl ilk kez yerleşen, yani üniversiteyi yeni kazanmış olan gençlerimize yönelik genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu yeni bir uygulama var. Kariyer ve Motivasyon Kampları adını verdiğimiz kamplarda bu yıl üniversiteyi ilk kez kazanmış olan gençlerimizi Türkiye genelinde farklı bölgelerdeki güzel gençlik kamplarımızda kamp programları dahilinde ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Onlara üniversite yaşamını nasıl dolu dolu geçirebileceklerini, Bakanlığımızın tesislerinden, imkanlarından nasıl faydalanabileceklerini bu kamplar dahilinde anlatıyor olacağız. Arkadaşlarımız bu çalışmanın son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Üniversiteyi yeni kazanmış olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan tüm gençlerimize bu programa katılmaları, başvuruda bulunmaları için çağrıda bulunmak istiyorum."