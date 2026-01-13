Gençlik ve Spor Bakanlığından Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaylarla ilgili basında çıkan haberler üzerine idari inceleme ve disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Bitlis Beşminare Öğrenci Yurdu'nda meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin paylaşımlar yer almaktadır. Söz konusu paylaşımlara konu olan hususlarla ilgili olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde idari inceleme ve disiplin süreci başlatılmıştır. Süreç, gerekli hassasiyet gösterilerek ve hukuki çerçeve içerisinde yürütülmektedir." denildi.