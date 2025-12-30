Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026'da müfettiş yardımcısı alacak

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesine 50 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular 9-23 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında istihdam edilmek üzere müfettiş yardımcısı alacak.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan müfettiş yardımcılığı kadrolarına hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 50 müfettiş yardımcısı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, 9-23 Şubat 2026 tarihlerinde yapılabilecek başvuruların şartlarına ve detaylarına Bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
