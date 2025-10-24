Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı Arasında Protokol İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Sıfır Atık Protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Sıfır Atık Protokolü imza töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş katıldı.

Gerçekleştirilen anlaşmada bakanlığa bağlı gençlik kampları, gençlik merkezleri, spor tesisleri ve KYGM yurtlarında, Sıfır Atık Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek çeşitli atölye, eğitim, konferans ve gönüllülük faaliyetleri yapılacak.

Protokolle birlikte Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi uluslararası gönüllülük ve öğrenme projelerinde ortak hareket etmek amaçlıyor.

Bakan Bak: "Geleceğe bırakacağımız en güzel miras temiz bir çevre"

Anlaşmalı bir iş birliği yaptıklarını söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı adım atmak için bir aradayız. İmzaladığımız protokol sadece çevre bilincine yönelik girişim değil, sürdürülebilir gelecek ve sorumlu vatandaşlığın temellerini güçlendirmek için. Sayın Emine Erdoğan önderliğinde gelişen bilinçli çevre vizyonunu daha da ilerleteceğiz. Gençlerin çevreye duyarlı bireyler olarak gelişmeleri için hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki çevreye duyarlı gençlik sadece doğayı korumaz, toplumsal vicdanın da sesi olur. Çevreye karşı duyarlılığı yaşam kültürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gençlik geleceğimizdir. Ülkemizin yürüyüşü gençlerimizle olacaktır. Kalıcı dönüşüm, gençlerle olacaktır. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras temiz bir çevre ve bilinçli bir nesildir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Vakfı'na çok büyük güç sağlayacağız. Bu süreçte gerçekten aktif olarak hareket etmek istiyoruz. Ülkemize, çevremize sahip çıkmamız lazım. Sıfır atık vizyonu ülkemize yakıştı. Sayın Emin Erdoğan'ın bu çabaları için teşekkür ediyoruz. Çevremizi yemyeşil yapacağız. Gözlerim gibi mavi denizler istiyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Enerjimizi çevre için harcayacağız. Hepimiz sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

Samed Ağırbaş: "Birçok yerde sıfır atık çalışmalarını güçlü bir şekilde yapmaya başlayacağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı arasında gerçekleşen çalışmaların iş birliğini imzalamak için bir araya geldiklerini dile getiren Samed Ağırbaş da, "Bakanımızın liderliğinde inşallah bugün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilindeki bakanlığa bağlı yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve daha birçok yerde sıfır atık çalışmalarını güçlü bir şekilde yapmaya başlayacağız. Bakanlığımız, Türkiye'nin öncü bakanlıklarından. Gençlerimizin barınma ihtiyacından, sosyal bütün sorunlarına kadar ilgilenen nadide bir kurum. Sıfır Atık Vakfı, 2003 yılında Sayın Emine Erdoğan tarafından kuruldu. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan, Türkiye'de sıfır atık projesini başlattı. Sıfır Atık Vakfı olarak biz İstanbul'da 16 milyon İstanbullunun vakfıyız. Türkiye'de 86 milyon, dünyada 7 milyar insanın vakfıyız. Daha yaşanabilir daha adil bir dünya istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. - İSTANBUL