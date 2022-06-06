Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine "30Altı İklim Zirvesi"yle dikkati çekecek - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi"ni 10 Haziran Cuma günü büyük bir katılımla İstanbul'da gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirvede Türkiye'nin dört bir yanından iklim gönüllüsü gençlerin; çevre uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle buluşacağı belirtildi.

Uzman isimlerin gençlerle, iklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını, su savaşlarını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracağı aktarıldı.

Birçok konu başlığı altında söyleşi ve panellerin de düzenleneceği zirveye kayıt olmak isteyenlerin, "30altiiklimzirvesi.com" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.