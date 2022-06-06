Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine "30Altı İklim Zirvesi"yle dikkati çekecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine "30Altı İklim Zirvesi"yle dikkati çekecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı iklim değişikliğine '30Altı İklim Zirvesi'yle dikkati çekecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi"ni 10 Haziran Cuma günü büyük bir katılımla İstanbul'da gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğinin tüm yönlerini ele alacağı "30Altı İklim Zirvesi"ni 10 Haziran Cuma günü büyük bir katılımla İstanbul'da gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Zorlu PSM'de yapılacak zirvede Türkiye'nin dört bir yanından iklim gönüllüsü gençlerin; çevre uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerle buluşacağı belirtildi.

Uzman isimlerin gençlerle, iklim krizinin sebeplerini ve sonuçlarını, su savaşlarını, sürdürülebilir üretim ve tüketimi, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracağı aktarıldı.

Birçok konu başlığı altında söyleşi ve panellerin de düzenleneceği zirveye kayıt olmak isteyenlerin, "30altiiklimzirvesi.com" internet adresinden başvuru yapabileceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İstanbul gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title