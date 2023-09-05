Gençlik ve Spor Bakanlığı, İİT Gençlik Günü kutlamaları düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Günü kutlamaları kapsamında "Genç Gönüllülüğü ve Toplumsal Sorumluluk" temalı program düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleştirilen programa, İİT'ye üye ülkelerden Türkiye'de öğrenim gören gençler katıldı.

Bakan yardımcısı Safa Koçoğlu, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin gençlik ve spor alanında İİT ülkeleri ve kuruluşlarıyla diyaloğa ve güvene dayalı, yapıcı, sürdürülebilir ilişkilerinin, güçlü işbirliklerinin olduğunu söyledi.

İİT üyesi ülkelerden 6 bini aşkın sporcu ve yetkilinin katılımıyla geçen yıl Konya'da "Birlik güçtür" temasıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın çok önemli bir örnek olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Bunun yanında yine ülkemizden bir iyi uygulama örneği, İİT Gençlik Kampları... İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile her yıl gönüllülük, medya ve uluslararası çatışmaların çözümü gibi çeşitli temalarda düzenlediğimiz İİT Gençlik Kampları'na, üye ülkelerden uzmanlar, gençler katılım sağlamaktadır. 2023 yılı sonbaharında İİT Gençlik Kampları'na 460 gencimizin katılımını bekliyoruz." dedi.

Bakanlık bünyesindeki GönüllüyüzBİZ (WE are Volunteers) Platformu'nun gönüllülerle gönüllü arayan kuruluşları buluşturduğuna dikkati çeken Koçoğlu, şunları söyledi:

"Platforma bugüne kadar 350 binin üzerinde gencimiz ve 3 bin 200'ün üstünde kurum üye olurken, 32 bine yakın ilan yayımlandı. İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dil desteği sunan platform; spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında hizmet veriyor. Seçmeli gönüllülük dersi, 100'ün üstünde üniversitenin programında yer alıyor. İslam coğrafyasının en temel gücü, dinamiği, ümidi ve gururu hiç şüphesiz gençlerimiz. Gençlerimizin her alanda işlerini kolaylaştıracak adımlar atmalı, destekler sağlayarak onları daha güzel bir geleceğe hazırlamalıyız. Gençleri küresel İslamofobi sorunu hakkında eğitmek için ICYF ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin (SESRIC) kapsamlı çalışmalar yaptığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. İslam dünyası her ferdiyle dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket edebilme reflekslerini geliştirerek güçlendirmelidir. Umarım dünyanın dört bir yanından çeşitli ülkeleri temsilen programımıza katılan gençlerimiz güzel anılar biriktirebilmişlerdir."