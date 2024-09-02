Gençlik ve Spor Bakanlığı Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi Başvuruları Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik düzenlediği 'Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi' devam ederken, Gönüllü Kamp Liderliği Eğitim Programı'na başvurmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Başvuruların değerlendirilmesinde, müzik, tiyatro, el sanatları, akıl ve zeka oyunları ile okçuluk gibi alanlarda uzmanlık belgesine sahip olanlara öncelik tanınıyor. Bu belgelere sahip olan adayların belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekiyor. Eğitimler, 30 Eylül – 27 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya, Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenecek ve her biri beş gün süren dört dönemden oluşacak. Eğitimlere katılmaya hak kazanan adaylar, web sitesi ve sosyal medya platformlarından bilgi alabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih ise 8 Eylül 2024 olarak belirtildi. Başvuru ve detaylı bilgi için adaylar, https://genclikhizmetleri.gov.tr adresini ziyaret edebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor