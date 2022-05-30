Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesi yönetiminde - Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik alanında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaların meyvesini verdiğini ve Bakanlık olarak Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçildiklerini belirterek, "Artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanımız olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Enes Efendioğlu'nun Bakanlık adına aday olarak seçildiği göreve ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Gençlik alanında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların bir meyvesi olarak artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanı olacak" diye konuştu.

Bakanlığının Avrupa Konseyi Gençlik Yönlendirme Komitesi'nin yönetim kuruluna seçilmesiyle ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik alanında ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların bir meyvesi olarak artık uluslararası düzlemde de çalışmalarımızı, yürütmekte olduğumuz faaliyet ve çalışma modellerini anlatma ve aktarma imkanı olacak. Bu yönetim kurulu üyeliği aynı zamanda ülkemizin uygulamakta olduğu başarılı politikaların ve gençlere sunduğumuz hizmetlerin uluslararası başarılı yansımalarının da bir sonucudur" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor