Gençlik ve Spor Bakanlığı ANALİG ile Yetenekli Sporcuları Kulüplere Kazandırıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan 'Anadolu Yıldızlar Ligi' (ANALİG) ile farklı branşlarda yetenekli sporcular tespit edilip kulüplere kazandırılıyor. ANALİG, sporun tabana yaygınlaştırılması ve yetenekli sporcuların spora kazandırılması hedefleriyle oluşturulmuş bir proje olarak 10. sezonunu kutluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi ile farklı branşlarda yetenekli sporcular tespit edilip kulüplere kazandırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi ile farklı branşlarda sporcular tespit edilip kulüplere kazandırılıyor, milli takımlar için alt yapı oluşturuluyor. Bu sezon 28 branşta uygulanan ve yaklaşık 50 bin sporcunun yarıştığı Anadolu Yıldızlar Ligi'ne 2009 -2011 doğumlular katılabiliyor.

Müsabakalar öncesi gezi etkinlikleri düzenleniyor, sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor

Sporcuların seçimi il müdürlükleri bünyesindeki il karmaları seçim komitesi tarafından gerçekleştiriliyor. Komitede Spor Şube Müdürü, ilgili spor dalı temsilcisi ve antrenörler yer alıyor. Okul Spor Müsabakaları'nda olmak isteyip kendilerine yer bulamayanlar da ANALİG ile oluşturulan il karmalarına seçilebiliyor. Çocuklar yeteneklerine göre branşlara yönlendiriliyor ve il karmaları oluşturuluyor. İl, bölge ve Türkiye finallerinin ardından branşların Türkiye Şampiyonları belirleniyor.

Takım ve sporcuların giderleri il müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinde yapılıyor. ANALİG yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, hoşgörü değerleri öne çıkarılıyor. Ayrıca gezi etkinlikleri düzenlenerek sporcuların müsabakaya gittiği ilin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor. Sporcuların katılımıyla hatıra ormanları oluşturuluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ANALİG Şube Müdürü Osman Bayrakdar'ı ve 78 Gençlik ve Spor Bakanlığı personelini anmak amacıyla 2023 sezonuna ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu ismi verildi. Her organizasyonda depremde hayatını kaybeden 78 Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve 50 bini aşkın vatandaşımız için anma ve saygı yürüyüşü yapılıyor.

"Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde müthiş cevherler var"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ANALİG'i Türk sporunun geleceği için çok önemli bir proje olarak gördüklerini belirterek, "Sporda başarıya ulaşmak için altyapıya çok önem vermek aynı zamanda da sistemli hareket etmek gerekir. 2013 yılından bu yana 10 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz bu proje ile kulüplerimize katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, sporun içinde büyük bir ekonomiyi barındırdığını dile getirerek, "Hem ülkemizde hem de dünyada kulüpler astronomik ücretler ödeyerek sporcu transferi yapıyor. Kulüpler bu kadar maliyetli bir durumdan ancak kendi altyapılarından sporcu yetiştirebilirse kurtulabilir. Altyapıya yatırım yaparken de yetişecek sporculara sabır gösterip onlara müsabakalarda şans verilmeli. Böylelikle kulüplerimiz, hem daha az maliyetle yetenekli sporcuya sahip olacak hem de sporcuyu başka kulüplere transfer ederek kazanç sağlayacak. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkemizde müthiş cevherler var. Bakanlığımızca yürütülen ANALİG ile bu cevherleri ortaya çıkarıp, müsabakalarda yarıştırıyoruz. Böylelikle kulüplerimize sporcu seçimi konusunda yardımcı oluyoruz. ANALİG'de sadece sportif değil kültürel ve sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ev sahibi illerimizde bulunan tarihi turistik yerler, rehberler eşliğinde sporcularımıza tanıtılıyor" diye konuştu. - ANKARA