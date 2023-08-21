Gençlik ve Spor Bakanı Yasmani Copello Escobar'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışında elde ettiği dereceyle, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.