Gençlik ve Spor Bakanı Yasmani Copello Escobar'ı Tebrik Etti
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarışında elde ettiği dereceyle, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli atlet Yasmani Copello Escobar'ı tebrik etti.
Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.
48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor