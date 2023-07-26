Gençlik ve Spor Bakanı Tuncer Berk Ertürk'ü Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 200 metre kelebek stilde altın madalya kazanan milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk'ü yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, mesajında "Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımızdan güzel haberler almanın sevincini yaşıyoruz. Erkekler 200 metre kelebek stilde yarışan ve 1: 58.62 derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Tuncer Berk Ertürk'ü tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, Tuncer Berk Ertürk'ün başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi. - ANKARA