Gençlik ve Spor Bakanı Tekvandocuları Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda başarılı olan milli tekvandocuları tebrik etti. Milli sporcular, ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Belgrad'da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan millilerimiz, ilk gün olduğu gibi 1'i altın, 4'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak genel klasman liderliğimizi sürdürdü. Sporcularımızın kazandığı başarılarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."