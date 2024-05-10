Gençlik ve Spor Bakanı Tekvandocuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad'da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan millilerimiz, ilk gün olduğu gibi 1'i altın, 4'ü gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak genel klasman liderliğimizi sürdürdü. Sporcularımızın kazandığı başarılarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."