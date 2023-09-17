Gençlik ve Spor Bakanı Taha Akgül'ü Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya hak kazanan milli güreşçi Taha Akgül'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Taha Akgül, üçüncülük karşılaşmasında Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Taha kardeşimi canı gönülden kutluyor, devam eden organizasyonda minderde ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."